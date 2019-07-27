Москва, , 22:06 — REGNUM

Приведенные немецкой газетой Der Tagesspiegel данные соцопроса, которые показывают, что большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с РФ, прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«72% жителей восточной части ФРГ и 54% западной хотят сближения с РФ, — написал сенатор на странице в соцсети Twitter. — Это означает: они не согласны с политикой санкций».

По его словам, жители Германии, несмотря на истерию в западных СМИ, не видят причин для вражды с РФ.

Ранее германская газета Der Tagesspiegel опубликовала данные социологического опроса, которые показывают, что 54% западной Германии и 72% жителей восточной ФРГ выступают за сближение с РФ.

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