Киев, , 20:32 — REGNUM

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий. Об этом сказал глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью интернет-изданию «Левый берег»

«У него (Михаила Радуцкого) есть свое видение того, как лучше реализовать реформу, — сказал Корниенко. — Возможно, он найдет необходимый формат».

Напомним, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что его и его родных лечит не и. о. главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, а другой врач.

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