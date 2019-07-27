Москва, , 19:07 — REGNUM

Организаторы несогласованной акции на Тверской сознательно пошли на провокации, чтобы количество задержанных было значимым, считает политолог, директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Это были заранее запланированные соратниками Алексея Навального. Это было надо для картинки, для того, чтобы отчитаться перед своими кураторами, — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Акция 27 июля в Москве провалилась — она не согласована, изначально было понятно, что они собираются перекрыть Тверскую, что будут действовать достаточно жестко. Поэтому им нужна была картинка, — раз уж так мало было народу, то пусть хотя бы будет много задержанных».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд граждан, которые не были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, призвали своих сторонников выйти сегодня на несанкционированный митинг в центре Москвы у здания мэрии. Однако сотрудники полиции не допустили проведения несанкционированного митинга и призвали собирающихся на акцию людей разойтись. После этого начались провокации — забрасыввание полицейских камнямии и бутылками, распыление слезоточивого газа. В результате последовали задержания.

Всего на Тверской было задержано 295 человек, значительная часть которых, по данным столичного ГУВД, не являются жителями Москвы.

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