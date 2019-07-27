* запрещённая в России организация

Донецк, , 17:40 — REGNUM

Подразделения полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшее время покинут свои позиции в Донбассе. Такое решение принял штаб так называемой «Операции объединенных сил» (ООС). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин телеканалу «Звезда».

По его словам, полный отказ азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от согласования своих действий со Штабом оккупационных сил и с руководством 30-й бригады в вопросах применения оружия стал причиной вывода подразделений с переднего края обороны и возвращении их в Мариуполь.

При этом Басурин добавил, что за министром МВД Украины Арсеном Аваковым и командующим Национальной гвардией Николаем Баланом будет окончательное слово в данном вопросе.

27 июля в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что режим перемирия в ДНР был нарушен украинскими войсками три раза за минувшие сутки.

«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.