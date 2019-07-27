Варшава, , 16:55 — REGNUM

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в интервью Польскому агентству печати (PAP), что Польша не одобряет политику России, и поэтому о каком-то сближении между двумя странами говорить трудно.

«В вопросе отношений с Россией Польша и дальше намерена требовать возвращения обломков самолета Ту-154М. Сложно говорить о сближении в отношениях с Россией, когда польское правительство не одобряет политики этого государства», — заявил он.

Министр также прошёлся по другим «обязательным» темам. Заявил о том, что Россия «пытается подчинить себе государства Восточного партнёрства НАТО», и напомнил, что Восточное партнёрство создано по инициативе Польши и Швеции.

Говоря о последних заявлениях об интеграции России и Белоруссии Чапутович заявил, что «Польша, как и Евросоюз, поддерживает суверенитет Беларуси и сохранение независимости от России».

«Агрессия России в Украине привела к реакции западного мира в виде санкций. Мы считаем, что это правильный ответ, поскольку понимаем необходимость возвращения России к соблюдению международного права, а также необходимость прекращения агрессии против других государств и полной имплементации минских договоренностей. С другой стороны, мы — соседи и наши отношения должны развиваться спокойно, в форме диалога», — цитирует слова министра «Польское радио».

Вопрос о возврате обломков самолёта Ту-154М, в катастрофе которого в 2010 году под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский, является одним из самых острых.

Ранее, в июне, Яцек Чапутович в интервью ТАСС заявлял, что Польша готова к диалогу с Россией.