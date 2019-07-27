Москва, , 16:43 — REGNUM

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов считает, в что во время несогласованной акции в Москве полиция действовала исключительно в рамках закона.

«Работу полиции по правовому сопровождению несогласованного митинга в Москве можно оценить на очень высоком уровне. Особенно это корректные и грамотные действия полицейских и Росгаврдии перед началом митинга по обеспечению именно прав граждан в широком смысле этого слова. Не только прав собравшихся, но и прав москвичей на нормальную спокойную жизнь в центре столицы. Задержания перед началом акации были произведены в рамках неподчинении законным требованиям — речь шла о невыходе на проезжую часть, о переходе на другую сторону улицы с нарушением правил, либо о невозможности работы полиции и Росгвардии непосредственно на месте скопления людей. Большую часть людей отпустили, просто проверив документы», — рассказал Игорь Борисов корреспонденту ИА REGNUM.

«Вторая часть — это когда началась провокация, использование силы, это видно на кадрах, которые сейчас широко распространяются в социальных сетях, на ютьюб-каналах, в блогосфере. Это вызывает возмущение. Потому что те провокации, которые происходят противоречат основам Конституции РФ, позволяющей гражданам собираться мирно и без оружия. Мы видим, что люди собирались не мирно, и с использованием химического оружия. Может быть, оно слабого действия, но тем не менее, но на сегодня слезоточивый газ является оружием», — подчеркнул общественный деятель.

«Я думаю, что полиция также должна продолжать действовать строго в рамках закона, пресекать попытки провокаций, и не выходить за рамки установленного порядка и правил поведения правоохранительных органов, но при этом не давать возможности акции перейти в социально неправомерное действие», — завершил свой комментарий Игорь Борисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд граждан, которые не были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, призвали своих сторонников выйти сегодня на несанкционированный митинг в центре Москвы у здания мэрии. Однако сотрудники полиции не допустили проведения несанкционированного митинга и призвали собирающихся на акцию людей разойтись. После этого начались задержания.

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