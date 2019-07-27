Киев, , 16:41 — REGNUM

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США, которую пока согласовывают представители двух стран, будет объявлена в ближайшее время. Об этом, как передает «Укринформ», заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве.

«Приглашение поступило, президент Трамп (президент США Дональд Трамп) подтвердил это президенту Зеленскому в этот четверг (25 июля), — сказал Волкер. — Мы (власти США) ждем президента Зеленского в США».

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины уточнил, что над повесткой дня предстоящей встречи работают представители американской стороны с командой президента Украины.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что глава США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе санкции против России.

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