Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля в День военно-морского флота обойдет на катере парадный строй кораблей на Кронштадском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота», — сказано в сообщении пресс-службы президента России.

Ожидается, что верховный главнокомандующий на специальном катере обойдет парадный строй боевых кораблей нескольких флотов России на Кронштадском рейде, а затем Путин примет Главный военно-морской парад в акватории реки Нева.

Кроме парадного прохода боевых кораблей состоится и пролет морской авиации.

Всего в параде примут участие 4 тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

В параде будут задействованы 43 боевых кораблях и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.