Пекин, , 18:25 — REGNUM

В Женевском отделении ООН распространено обращение постоянных представителей 50-ти стран в поддержку позиции Пекина по вопросам ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, сообщает 27 июля Синьхуа.

Обращение адресовано председателю Совета ООН по правам человека и Верховному комиссару ООН по правам человека. В нем подтверждается высокий вклад Китая в нормализацию обстановки в Синьцзяне, экономическое и гуманитарное развитие региона, его инфраструктурное обустройство и эффективность мер по повышению уровня жизни населения, борьбе с бедностью и нищетой.

Напомним, что в середине июля 22 страны обратились к кураторам вопросов прав человека в ООН с критикой КНР за политику в Синьцзяне, но через несколько дней последовало ответное обращение в поддержку КНР со стороны 37 государств, включая Россию и практически все основные страны арабского Востока.

Ситуация в СУАР находится в центре внимания международной общественности и используется оппонентами Пекина для попыток его дискредитации.