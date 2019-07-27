Бразилиа, , 17:22 — REGNUM

В столице Бразилии городе Бразилиа прошла встреча президента этой страны Жаира Болсонару с прибывшим в нее с визитом главой МИД КНР Ван И, сообщает 27 июля Синьхуа, комментируя ход визита, начавшегося накануне встречей руководителя китайскй дипломатии со своим бразильским коллегой Эрнесту Ажауру.

Болсонару, отдав дано уважения статусу крупной державы, которым обладает Китай, высказал готовность Бразилии сблизить позиции, установив между странами отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. «Я с надеждой ожидаю свой государственный визит в Китай в октябре, а также горячо приветствую участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС, который состоится в ноябре в Бразилии», — подчеркнул бразильский лидер.

Ван И отметил, что целью его поездки является подготовка встречи лидеров двух стран, перед которыми открыты широкие возможности и перспективы сотрудничества. «Китайская сторона намерена содействовать выходу межгосударственных связей на новую ступень и сделать двустороннее сотрудничество образцом китайско-латиноамериканского взаимодействия, кооперации между развивающимися рынками по линии Юг-Юг», — подчеркнул глава МИД.

Учитывая важную роль Бразилии в Латинской Америке, стороны выразили надежду на развитие взаимодействия региона с Китаем по линии форума Китай — CELAC (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) и успешное проведение предстоящего саммита БРИКС.