Пекин, , 16:18 — REGNUM

Совет Безопасности ООН провел открытое заседание по Афганистану, в ходе которого заместитель постпреда КНР У Хайтао выступил в поддержку политического процесса примирения в этой стране, сообщает 27 июля Синьхуа.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Процесс примирения, по словам китайского дипломата, проходит на фоне подготовки к президентским выборам, поэтому Афганистан нуждается в поддержке международного сообщества и укреплении возможностей страны в противостоянии терроризму и экстремизму. Целью политического процесса постпред КНР назвал восстановление Афганистана и его интеграция в региональное экономическое сотрудничество.

У Хайтао также проинформировал участников заседания о результатах консультаций по афганскому урегулированию, которые прошли 11 июля в Пекине с участием Китая, России, США и Пакистана.