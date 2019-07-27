Киев, , 12:02 — REGNUM

Впервые за долгие годы в Верховной раде Украины будет присутствовать фракция из нескольких десятков депутатов, которая шла на выборы с дружественной повесткой в отношении России, пишет российское издание ВЕК, комментируя итоги выборов в украинский парламент.

«Поэтому впервые с 2012 года в Верховной Раде будет присутствовать целая фракция в несколько десятков человек, которая прошла в парламент с дружественной повесткой в отношении РФ», — делает вывод автор статьи.

По мнению автора, ни Партия регионов, ни «аморфный проект «Оппозиционный блок» никогда не являлись «пророссийскими».

»Да, в 2012 году на выборах победила Партия регионов, но на самом деле «регионалы» не были «пророссийскими», а пытались вести себя в стиле «и вашим, и нашим». Не говоря уже о том, что к 2013 году Янукович и правящая Партия регионов однозначно сделали ставку на Евросоюз и «из всех орудий» агитировали за Соглашение об ассоциации с ЕС, закрепившее создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом», — напоминает издание.

«А аморфный проект «Оппозиционный блок», который прошел на выборах 2014 года, весь созыв вел себя как «потешная оппозиция», чьи депутаты вроде Александра Вилкула (кандидат в президенты в 2019 году) и Вадима Новинского (крупный бизнесмен и спонсор) голосовали и за кредиты МВФ, и за другие законопроекты Порошенко», — издание приводит примеры, когда Вилкул и Новинский голосовали за кредиты МВФ.

По информации издания, «Оппозиционная платформа» шла на выборы под лозунгами прекратить войну в Донбассе и восстановить отношение с Россией.

«Прекратить войну на Донбассе, восстановить отношения с Россией, объявить отказ от курса на НАТО и пересмотреть условия Зоны свободной торговли с ЕС», — так охарактеризовал ВЕК идеологию «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Российское издание подчеркивает, что благодаря Виктору Медведчуку дружественная для России риторика зазвучала в СМИ.

«В принципе, благодаря Медведчуку дружественная для РФ риторика и зазвучала в информационном пространстве, потому что с 2014 года власти Украины проводили агрессивную политику запугивания и подавления, а также выдавливали из СМИ неугодных экспертов и журналистов», — делает вывод автор издания.

До прихода в Раду партии Медведчука в украинском парламенте не было политиков, дружественных России, констатирует ВЕК.

«Что касается дружественных политиков, то до прихода новой оппозиционной партии их в Раде просто не было, ведь «Оппозиционный блок» представлял собой имитацию», — делается вывод в публикации.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам подсчета 100% бюллетеней «Оппозиционная платформа — за жизнь» ориентировочно получает 43 депутатских мандата — 37 по партийным спискам, и еще 6 по мажоритарным округам. Это существенно больше, чем у партии Порошенко «Европейская солидарность», партии Тимошенко «Батькивщина» и политсилы Вакарчука «Голос».