Токио, , 02:18 — REGNUM

Планы японского премьер-министра Синдзо Абэ и его единомышленников о превращении Японии в полноценную в военном смысле державу с армией, способной к ведению наступательной войны, сталкиваются с мнением народа. Который в большинстве хочет сохранить пацифистский курс развития. О том, как соотносятся мнения сторонников военизированной Японии с теми, кто отвергает этот курс, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония. Воин Иван Шилов © ИА REGNUM

Не мытьем, так катанием, но сторонникам милитаризации Японии уже удалось в обход конституции страны раздуть военные силы, сделав японскую армию одной из ведущих в рейтинге самых сильных армий мира. Так называемые японские «силы самообороны» превосходят по численности и вооруженности армии Турции и Германии, а военный бюджет Японии на их поддержание составляет $48 млрд и увеличивается ежегодно.

Тем не менее перевести состоявшуюся де-факто милитаризацию в состояние де-юро, изменив конституцию страны, на нынешнем этапе вряд ли получится, ведь более половины населения Японии согласно опросам выступают против изменения конституции и не желают отказываться от ее антивоенной составляющей.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Готова ли Япония воевать? Референдум по Конституции премьер Абэ проиграл бы».