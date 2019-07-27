Хабаровск, , 10:48 — REGNUM

Мэр Хабаровска, член генерального совета партии «Единая России» Сергей Кравчук выступил против решения своей партии по выдвижению российской певицы Вики Цыгановой в депутаты Государственной думы от Хабаровского края. Соответствующее сообщение Кравчук опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Во власти, в первую очередь, необходимы знания, опыт и профессионализм. А для артистов разговорного жанра есть ток-шоу и подобные мероприятия», — заявил Кравчук.

Напомним, что 8 сентября 2019 года в единый день голосования на территории Хабаровского края пройдут дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70. Для участия в этих выборах документы уже подала исполнительница Вика Цыганова. Она была выдвинута «Единой Россией».

Ранее депутатом Госдумы от этого округа был Сергей Фургал, который в сентябре 2018 года выиграл выборы губернатора Хабаровского края.