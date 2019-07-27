Сухум, , 09:28 — REGNUM

26 июля на заседании кабинета министров Абхазии было принято постановление «О представлении Президенту РА предложения о подписании Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел РА, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел РА». Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

Проект соглашения в заседании представил министр внутренних дел Гарри Аршба. Согласно документу, повышение материально-технического обеспечения ОВД Абхазии будет осуществляться постепенно, так как выделение финансовых средств на поэтапное повышение материально-технического обеспечения ОВД осуществляется российской стороной ежеквартально, на поэтапное повышение денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел — ежемесячно. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба отметил, что выделение финансовых средств осуществляется Россией при условии того, что часть зарплаты сотрудникам ОВД выплачивается Абхазией из собственных средств страны.

Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых процедур, действует до 31 декабря 2021 года и может быть продлено на последующий период путем заключения сторонами необходимого протокола.