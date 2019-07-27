Нью-Дели, , 09:34 — REGNUM

Глава оборонного ведомства Индии Раджнатх Сингх заявил, что Пакистан не способен вести полномасштабную войну с Индией. Об этом сообщило индийское новостное издание Ракшак ньюз.

Раджнатх Сингх, выступая на сессии нижней палаты парламента Индии, подчеркнул: «Возможности Пакистана по ведению полномасштабной и даже ограниченной войны против Индии ничтожно малы». По словам министра обороны Индии, Исламабад способен лишь вести так называемые опосредованные войны со своим южным соседом. В своей речи Раджнатх Сингх также почтил память индийских солдат, героически павших в Каргильской войне с Пакистаном в 1999 году, защищая свою родину.

Напомним, что опосредованная война — это международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны. Ранее Индия неоднократно обвиняла Пакистан в том, что Исламабад использует террористические группировки для нападений на индийскую территорию.