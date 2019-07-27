Нью-Дели, , 10:49 — REGNUM

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что военное руководство страны сделало упор на создание отечественного вооружения и военной техники с целью их дальнейшего экспорта. Об этом сообщило индийское новостное издание Ракшак ньюз.

Генерал Бипин Рават, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Индия стремительно наращивает отечественное военное производство. По словам начальника штаба сухопутных войск, основной толчок военной промышленности дала программа Make in India (Производите в Индии), направленная на привлечение зарубежных инвестиций и технологий. Бипин Рават подчеркнул: «Мы уже создаем вооружение, теперь будем производить и боеприпасы. Любая армия мира будет готова приобрести то оружие индийского производства, которое стоит на вооружении сухопутных войск Индии». Начальник штаба сухопутных войск также особо отметил, что совместное предприятие России и Индии по производству автоматов АК-203 в округе Аметхи, штат Уттар-Прадеш, даст значительный толчок индийскому военному производству.

Напомним, что в марте 2019 года в индийском городе Корва, округ Аметхи, был открыт завод по производству АК-203. Нирмала Ситхараман, занимавшая тогда пост министра обороны Индии, подчеркнула, что на данном предприятии планируется произвести 750 000 единиц стрелкового вооружения. Данный проект поспособствуют передаче новых военных технологий из России в Индию, создаст новые рабочие места, а также повысит квалификацию индийских рабочих.