Нью-Дели, , 12:38 — REGNUM

Федеральный министр сельского хозяйства Индии и выдающийся лидер правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Гирирадж Сингх заявил, что лидеры местной оппозиции работают «на подтанцовке» у пакистанского руководства. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своем аккаунте в Twitter лидер БДП подчеркнул, что лидеры ведущей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) во главе с бывшим председателем Рахулом Ганди выступают группой подтанцовки для премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Он также выразил надежду на то, что под руководством премьер-министра Нарендры Моди Нью-Дели сможет вернуть себе Кашмир, оккупированный Пакистаном. Гирирадж Сингх подчеркнул: «Исламабаду стоит приготовиться вернуть индийский Кашмир, ведь теперь во главе федерального правительства стоит Нарендра Моди».

Напомним, что 25 июля Рахул Ганди обвинил правительство Бхаратия джаната парти в предательстве индийских интересов. Лидер оппозиции заявил: «Вне всякого сомнения, недавнее предложение президента США Дональда Трампа выступить посредником в урегулировании индо-пакистанского конфликта было сделано по запросу Нью-Дели». По словам Рахула Ганди, действия Нарендры Моди являются прямым предательством интересов Индии и нарушением всех предыдущих договоренностей по проблеме Кашмира.