Нью-Дели, , 09:20 — REGNUM

Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар призвал Пакистан усилить борьбу с террористическими организациями на своей территории. Эти слова прозвучали после заявления премьер-министра Пакистана Имрана Хана, что на территории его страны находилось от 30 до 40 тысяч террористов, воевавших в Кашмире и Афганистане.

Конфликт между Индией и Пакистаном Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Пакистан и его руководство напрямую причастны к присутствию в стране террористов. По его словам, их специально отправляли в Индию для совершения нападений.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Равиш Кумар отметил, что это не первый случай, когда пакистанское руководство признало наличие на территории страны лагерей подготовки для террористов. «Это было известно общественности и международному сообществу», — добавил он.

«Пакистан должен предпринять решительные меры по ликвидации террористов на своей территории. Меры, направленные только, чтобы угодить мировому сообществу, нас не удовлетворят», — отметил он.