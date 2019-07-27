Москва, , 09:05 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей города о возможных провокациях в связи с призывами ряда граждан прийти на несанкционированную акцию протеста в центре столицы сегодня, 27 июля. Соответствующее сообщение Собянин опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Полиция на митингах Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Собянина, несмотря ни на что, власти города обеспечат порядок в столице в соответствии с действующим законодательством.

Собянин пишет, что горожан сегодня активно призывают выйти на несанкционированный митинг в центре Москвы. Кроме того, активно агитируют приезжать на эту акцию граждан из других регионов России.

«По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей», — сообщает мэр.

Он подчеркнул что любые провокации будут пресекаться и порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

«Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут», — отметил градоначальник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд граждан, который не был зарегистрирован в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, решили иными методами добиваться своей регистрации — проведением несанкционированных акций протеста и давлением на избирательные комиссии. По данному факту уже было возбуждено уголовное дело.

Ключевую роль в организации протестов играет оппозиционный блогер Алексей Навальный и его ближайшие соратники, которые и пытались зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.