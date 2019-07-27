Анкара, , 11:12 — REGNUM

Министр энергетики РФ Александр Новак перед проведением заседания российско-турецкой межправительственной комиссии заявил, что российские нефтяные компании могут начать геологоразведочные работы на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья совместно с Турцией. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Александр Новак отметил: «Российские компании в Средиземноморье уже располагают успешными энергетическими проектами. Например, «Роснефть» ведет работу на месторождении Зохра. Если с точки зрения прибыльности эти проекты будут взаимовыгодны, российские компании могут принять решение о сотрудничестве с Турцией в регионе Восточного Средиземноморья».Напомним, что после того, как на континентальном шельфе в кипрской исключительной экономической зоне обнаружились значительные месторождения природного газа, Турция начала проведение на нем геологоразведочных работ. Греция угрожала Турции санкциями ЕС, а Турция в ответ заявляла, что продолжит добычу газа в кипрских водах, даже если Греция не примет предложение о сотрудничестве. 15 июля 2019 года в ЕС был принят пакет санкций против Турции, она же пообещала активизировать добычу газа на континентальном шельфе. Положение осложняется затянувшимся конфликтом между Северным и Южным Кипром и столкновением интересов турецкой и греческой общин острова.