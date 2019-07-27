Анкара, , 09:39 — REGNUM

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил: «Премьер-министр Кириакос Мицотакис протянул Турции оливковую ветвь. Это строго связано с уважением к международному праву и международным договорам. Посмотрим, как Турция отреагирует на наш призыв, однако, как и говорил ранее наш премьер-министр, суверенные права обсуждению не подлежат». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Никос Дендиас отметил: «Как вы все знаете, соседей не выбирают. Если бы нашими соседями были Бельгия и Люксембург, все могло сложиться по-другому. Мы были бы освобождены от всех подобных затрат. Наш МИД мог бы быть гораздо спокойнее, а Минобороны может и вовсе не существовало бы». Министр добавил, что позиция его страны в кипрском вопросе абсолютно ясна и закреплена в решении ЕС. По его словам, встреч с турецким коллегой в ближайшем будущем не планируется.