Анкара, , 10:51 — REGNUM

Представитель Министерства обороны Турецкой Республики полковник Тамер Зинджир на пресс-конференции напомнил о том, что США на неопределенный срок отложили передачу Турции истребителей 5 поколения F-35, в разработке которых она участвовала, и о заморозке обучения технического персонала и пилотов. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, полковник Тамер Зинджир заявил: «Одностороннее и несправедливое решение об исключении Турции, исполнившей все свои обязательства, из проекта F-35, незаконно. Этот шаг негативно отразится на боеспособности южного фланга НАТО».Представитель Минобороны Турции добавил: «Нашим естественным правом как стратегического партнёра США является ждать их отказа от своего настоящего подхода и шагов, которые могут нанести ущерб нашим отношениям».