Анкара, , 11:08 — REGNUM

Представитель Министерства обороны Турецкой Республики полковник Тамер Зинджир на пресс-конференции заявил, что борьба с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена и Глубинным государством продолжается со всей должной решимостью на основе критериев их общности.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, полковник Тамер Зинджир отметил: «В результате проводимых в этих рамках расследований, с 16 июля 2016 года по настоящее время из рядов Вооруженных сил Турции по подозрению в связи с Гюленом было уволено 17,5 тысяч человек. В отношении 6,5 тысяч из них продолжается уголовное и административное судопроизводство. С момента упразднения режима ЧП было задержано 2,5 тысячи человек, 226 из которых смогли восстановиться в звании».Напомним, что 16 июля 2016 года в Турции была совершена попытка государственного переворота, жертвами которой стали до 300 человек. Было совершено покушение на президента Турции, также ракетно-бомбовому авиаудару подверглось здание парламента. Турецкие власти обвиняют в случившемся движение Фетхуллаха Гюлена, признав его террористической организацией и развернув масштабную борьбу с ним.