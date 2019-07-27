Анкара, 27 июля 2019, 09:21 — REGNUM
Министерство внутренних дел Турецкой Республики заявило, что одним из 5 террористов, уничтоженных 19 июля 2019 года в сельской местности района Лидже провинции Диярбакыр оказался Джеляль Гёк, за информацию о котором была назначена награда в 51 тысячу долларов. Террорист под кодовым именем «Агит Соро» находился в «сером списке» разыскиваемых МВД Турции террористов. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подразделения сил специального назначения, состоящие в подчинении местного командования внутренних войск Турции по Диярбакыру 19 июля 2019 года провели контртеррористическую операцию, в результате которой при огневом контакте было уничтожено 5 боевиков. Сообщается, что убитый был членом террористической организации Рабочая партия Курдистана и родился в Муше в 1989 году. Правоохранительные органы Турции продолжают следствие по выяснению причастности боевика к терактам и нападениям, осуществленным в регионе ранее его группировкой.