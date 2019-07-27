Токио, , 10:51 — REGNUM

26 июля правительство Японии сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты смягчили свои ограничения на импорт продуктов из префектуры Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Многие страны ограничили ввоз продуктов из Фукусимы и близлежащих префектур, опасаясь заражения радиоактивными веществами. Сегодня все продукты тщательно изучены японскими учеными и признаны безопасными, но ограничения остаются в 22 государствах. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», больше нет необходимости предоставлять Абу-Даби отчеты о проверках товаров, за исключением морепродуктов и мяса диких животных. В 2018 году экспорт в ОАЭ безалкогольных напитков и соусов составил 500 миллионов долларов.