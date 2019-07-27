Токио, , 09:40 — REGNUM

В Комитете по вопросам регламента и организации работы Палаты советников заявили, что сделают её «безбарьерной» для депутатов с ограниченными возможностями. Одними из первых депутатов с инвалидностью были избраны на последних выборах 21 июля от новой партии Рэйва Синсэнгуми депутат Ясухико Фунадо с болезнью БАС (боковых амиотрофическим склерозом) и Эйко Кимура с нейродегенеративным заболеванием. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», для них будут существенно упрощены правила, как, например, строгое соблюдение дресс-кода. Так как оба законодателя вынуждены передвигаться при помощи инвалидных колясок, для них освободят дополнительное пространство в сессионном зале. Кроме этого, будет сделан специальный подъем возле центрального входа.