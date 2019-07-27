Приштина, , 09:16 — REGNUM

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан выразил надежду, что грядущие выборы в Косово изменят политическую ситуацию и диалог между Белградом и Приштиной будет продолжен в уже сентябре.

Йоханнес Хан подчеркнул, что для продолжения диалога сторонам необходимо высказаться по данной ситуации.

Еврокомиссар также ответил на вопрос, заданный ему в правительстве Сербии, о том, согласен ли он с утверждением, что отставка премьера-министра Рамуша Харадиная, его отъезд в Гаагу, а затем его возвращение его в Косово — это политический маневр, поскольку такой отъезд в Гаагу укрепит его позиции, и как это будет влиять на диалог между Белградом и Приштиной.

«Я бы не стал комментировать события происходящие внутри косовского истеблишмента. Это ясно по той простой причине, что скоро будут проходить выборы, которые изменят политическую обстановку в Приштине. Это позволит нам возобновить диалог, на котором должны присутствовать как Белград, так и Приштина», — сказал Хан.