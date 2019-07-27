Подгорица, , 09:19 — REGNUM

Начальник Генерал-штаба армии Черногории Драгутин Дакич и главнокомандующий ОВС НАТО (Объединенными вооруженными силами Североатлантического Альянса) по трансформации Андреа Ланат подписали в Подгорице Декларацию о завершении процесса интеграции Черногории в НАТО. Об этом сообщает Черногорский информационный портал Аналитика.

«Черногория выполнила все свои обязательства и цели. Она показала, что может поддерживать и развивать свои заявленные возможности сегодня. Самое главное, что у нас есть общая защита, способная адаптировать процесс оборонного планирования НАТО «, — сказал Дакич.

По его словам, министерство обороны Черногории реализует три ключевых процесса — реформа армии, ее оснащение и модернизация, а также вклад в систему коллективной безопасности. Дакич заявил, что в процессе интеграции в НАТО армия Черногории подтвердила «статус эффективной армии, способной и желающей выполнять все задачи на национальном и международном уровнях».

«В отношении модернизации мы добились значительных успехов. В прошлом году мы представили три новых вертолета для оперативного использования, а также завершили установку ракеты в патрульный катер. Есть такой же проект, который мы начинаем реализовывать в этом году. Армия оснащена новейшим вооружением и современными средствами связи», — подчеркнул Дакич.