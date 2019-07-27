Подгорица, , 10:54 — REGNUM

Министр по правам человека и меньшинств Черногории Мехмед Зенка на встрече с представителем Программы развития организации объединенных наций в Черногории (ПРООН — программа по оказанию безвозмездной и неполитизированной помощи государствам-членам в области развития) Даниэлой Гашпарковой заявил, что несмотря на видимый прогресс в развитии страны в целом, Черногория продолжает сталкиваться со многими проблемами на пути к вступлению в Европейский союз. Об этом сообщает Черногорский информационный портал Аналитика.

Зенка сказал, что правительство Черногории совместно с ПРООН работает над улучшением надлежащего управления в госорганах. Речь также идет и о воспитании населения в соответствии со стандартами демократического общества, которое полностью уважает и защищает права человека посредством обеспечения верховенства закона. Однако, по его словам, Черногорскому правительству еще много над чем работать. В этой связи, министр выразил готовность к дальнейшему усилению сотрудничества и оценил вклад ПРООН в дальнейшее развитие Черногории, как для процесса интеграции в ЕС, так и для защиты и поощрения прав человека.