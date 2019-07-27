Копенгаген, , 11:52 — REGNUM

Партии датского Фолькетинга, состоящие в коалиции с социал-демократами, которые ныне возглавляют правительство, высказались против идеи участия датских военно-морских сил в операции в Ормузском проливе. Несмотря на то, что, по всей видимости, в Фолькетинге большинство депутатов все же намерено поддержать данную инициативу, Партии «Единого списка» считают такой шаг опасным.

Представители партий дали ясно понять, что датским, да и остальным европейским военным кораблям лучше держаться подальше от конфликта. Представитель партий по внешнеполитическим вопросам Ева Флюхольм заявила: «Со стороны Европейского союза будет рискованно посылать свои военно-морские силы в район Ормузского пролива. Обстановка в настоящее время крайне напряженная, и поэтому важно добиться деэскалации конфликта» — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Некоторые проправительственные партии «красного блока», однако, поддержали предложение правительства. Среди них оказались «Радикалы», заявившие, что эта европейская инициатива «не несет в себе агрессии» и что для Дании также важно обеспечить безопасность прохода танкеров через пролив.