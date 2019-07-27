Копенгаген, , 11:32 — REGNUM

Правительство Дании заявило о готовности принять участие в морской боевой операции в Ормузском проливе. Датские власти считают, что их страна должна вносить свой вклад в обеспечение международного морского судоходства в неспокойном регионе пролива. Об этом в пятницу 26 июля сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, который в своем заявлении также отметил факт обращения британского правительства к европейским государствам с целью добиться их поддержки и инициировать морскую боевую миссию в районе входа в Персидский залив.

Министр также выразил солидарность датского правительства с обеспокоенностью Великобритании в связи со сложившейся ситуацией — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Министр обороны Дании Трине Брамсен, в свою очередь, добавила, что Дания имеет в распоряжении сильный флот, который может оказать содействие в выполнении поставленной задачи. Целесообразность участия Дании в боевой операции отметили также депутаты Фолькетинга, работающие в комитете по внешнеполитическим вопросам.