Исламабад, , 11:52 — REGNUM

26 июля официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что встреча президента Дональда Трампа и премьер-министра Пакистана Имрана Хана прошла успешно.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в ходе еженедельного брифинга Морган Ортагус отметила, что лидерам удалось установить личный контакт и наладить отношения. Пресс-секретарь Госдепа отметила, что «теперь настало время развивать успех, достигнутый в ходе встречи». Морган Ортагус заявила, что в Вашингтоне ожидают, что Имран Хан выполнит свое обещание и будет активно способствовать мирному процессу в Афганистане, выступая организатором переговоров. Имран Хан повторил свое обязательство в ходе выступления в Институте мира на завершающем этапе визита в США.

Напомним, что 22 июля премьер-министр Пакистана Имран Хан отправился в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. В ходе переговоров президент США предложил услуги своей страны для медиации проблемы Кашмира.