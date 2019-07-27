Исламабад, , 09:38 — REGNUM

Глава Национального бюро отчетности Пакистана (антикоррупционная служба) Джавед Икбал подвел первые итоги борьбы с коррупцией в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, начальник антикоррупционной службы, принимая жалобы и новые заявления от просителей, заявил, что с начала масштабной кампании по борьбе с коррупцией его ведомству удалось вернуть в казну 326 миллиардов рупий (около 2,1 миллиардов долларов). По словам Джаведа Икбала, на данный момент ведется сразу несколько расследований, которые также должны привести к арестам должностных преступников и мошенников, а также к конфискациям в пользу государства.

Напомним, что 17 июля Национальное бюро отчетности Пакистана (антикоррупционная служба) конфисковало счета и недвижимость лидера оппозиции, а парламенте и председателя партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шехабаза Шарифа, а также двух его жен и сына Хамзы Шарифа.