Исламабад, , 12:13 — REGNUM

Председатель «Пакистанской народной партии» Билавал Бхутто-Зардари, выступая на объединенном митинге оппозиции в городе Карачи (провинция Синд), назвал 25 июля «самым черным днем в истории страны».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Билавал Бхутто-Зардари обратился с собравшимся на митинг под лозунгом «Не признаем отбора 25 июля» с призывом действовать сообща, чтобы «спасти будущее детей Пакистана». 25 июля 2018 года прошли всеобщие парламентские выборы, на которых партия «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») одержала победу. Оппозиционный лидер Билавал Бхутто-Зардари заявил, что Пакистан страдает из-за некомпетентности премьер-министра Имрана Хана. По случаю первой годовщины выборов оппозиционные партии соблюдают «день траура по всей стране».

По словам Бхутто-Зардари, федеральный центр под началом «отобранной» для своего поста «марионетки» Имрана Хана «экономически уничтожает все провинции». Он также отметил, что все оппозиционные партии должны объединиться, чтобы защитить экономические и политические права народа.