Исламабад, , 10:50 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил в аэропорту Исламабада по случаю первой годовщины всеобщих парламентских выборов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, премьер Пакистана обратился к встречавшим его в аэропорту гражданам после возвращения из официального визита в США. Имран Хан заявил, что борьба с коррупцией, которую ведет его партия «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») и правительство, будет «беспощадной». Премьер-министр отметил, что необходимо восстановить и реформировать все институты общества, разрушенные «ворами, которые желают ограбить Пакистан».

Напомним, что в Пакистане проходит масштабная кампания по борьбе с коррупцией, в рамках которой Национальное бюро отчетности арестовало экс-президента Асифа Али Зардари и бывшего премьер-министра Аббаси. Кроме того, было конфисковано имущество оппозиционного лидера Шехбаза Шарифа и его семьи. Ранее бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был осужден на семь лет по обвинению в коррупции.