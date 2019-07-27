Берлин, , 07:55 — REGNUM

Германская газета Der Tagesspiegel опубликовала данные социологического опроса, которые показывают, что большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Российской Федерацией.

Согласно данным этого опроса, почти 54% жителей Западной Германии хотели бы, чтобы их страна вновь сблизилась с Российской Федерацией. А вот в Восточной Германии таких аж 72%. При этом на территории бывшей ГДР политику Запада по отношению к России неверной считает такое же большое количество людей.

Издание считает, что жители бывшей ГДР лучше понимают Россию, так как более тесно взаимодействовали с ней в период холодной войны. Кроме того, многим из них сложно представить Крым не в составе России.

Кроме того, многие восточные немцы не довольны политикой Запада в отношении России из-за поддерживаемого режима санкций, который больнее всего бьет именно по восточногерманскому бизнесу, в большей степени ориентированному на Россию.

Издание также напоминает, что в свое время разрешить конфликт между Востоком и Западом, а также воссоединить Германию удалось благодаря политике разрядки, а не конфронтации и силы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии все больше политиков осознают, что антироссийские санкции не привели к изменению политики России, но вот российская экономика в большей степени начинает ориентироваться на Китай, что напрямую вредит германскому бизнесу.