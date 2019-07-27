Москва, , 07:28 — REGNUM

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал рассуждение президента США Дональда Трампа о том, что его стране, в общем-то, незачем враждовать с Российской Федерацией.

Напомним, что Трампа на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что по его мнению, у Вашингтона нет каких-то реальных причин для того, чтобы не ладить с Россией. В нынешнем состоянии российско-американских отношений Трамп обвинил Демократическую партию.

Стоит отметить, что ещё в период предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Однако придя к власти он столкнулся с жесточайшей оппозицией со стороны демократов по этому вопросу, которые буквально не давали президенту никакого шанса на самое минимальное сближение с Россией.

Пушков обратил внимание, что по сути Трамп, по вопросу отношений с Россией, «стоит особняком в своей же администрации». Дело в том, что большинство членов его администрации с течением времени также стали ярыми русофобами, так как любая другая позиция может спровоцировать нападки на них со стороны демократов. А эти нападки обычно приводят к отставкам.

Таким образом, администрация Трампа, даже несмотря на позицию самого президента, всегда выбирает наихудшую позицию по российской стороне из всех существующих, считает Пушков.

«Парадокс», — констатировал сенатор.