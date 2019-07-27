27 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Вряд ли США в случае вступления в прямой диалог с Ираном будут вести игру на его «поражение». Возможно, правы те эксперты, которые заявляют, что «между Вашингтоном и Тегераном уже существует предварительная повестка, а сейчас в неофициальном порядке, но с использованием приемов информационной войны, идет ее согласование».

Станислав Тарасов, , 06:18 — REGNUM





(сс) U.S. Department of State

Выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС, глава МИД России Сергей Лавров выступил с призывом к Тегерану «проявлять выдержку и терпение», подтверждая, что он «добросовестно выполняет Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ». По его словам, «наши американские коллеги не просто вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был одобрен Совбезом ООН, но и под угрозой нелегитимных односторонних санкций запрещают всем остальным странам выполнять резолюцию Совета безопасности, имеющую юридически обязывающий характер». При этом Лавров призвав европейскую «тройку» осознать свою ответственность за сохранение «ядерной сделки».

Напомним, что в июле и сентябре 2018 года прошли встречи глав МИД стран-участников ядерной сделки. Однако достигнутые на них договоренности о постепенном восстановлении в полном объеме торгово-экономического сотрудничества с Ираном в большинстве случаях так и остаются пока только на бумаге. В первых числах июня Тегеран посетил заместитель главы министра иностранных дел России Сергей Рябков, где провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Эракчи. В заявлении МИД России по этому поводу указывалось, что на данном этапе главной задачей является «спасти заключенные договоренности от полного распада» и с этой целью предлагалось провести очередное совместного заседания всех держав-участников договоренностей, чтобы наметить пути для спасения соглашения.

Увы, воз и ныне там. Более того, США продолжали идти по пути эскалации напряженности не только вокруг Ирана, но и по ситуации в регионе в целом, а вспыхнувшая так называемая"танкерная война» осложнила отношения Ирана с Великобританией. Теоретически европейские страны-участники ядерной сделки имеют несколько вариантов действий. Либо они подтверждают свою полную приверженность условиям соглашения и выступают против США вместе с Россией и Китаем. Либо выступают в роли посредников для налаживания диалога между США и Ираном, но в прежнем формате, чтобы не развалить соглашение. Либо выводят Иран один на один с США для подготовки нового соглашения с учетом выставляемых американцами требований.

Наконец, в арабских СМИ появились сообщения о том, что якобы Вашингтон и Тегеран «начали переговоры при посредничестве Катара» и может быть заключена сепаратная сделка без прежних участников соглашения. Но такие информационные вбросы осуществляются на фоне чуть ли не публичных дискуссий между Вашингтоном и Тегераном начинать или не начинать переговоры, если да, то на каких условиях и т.д. Много аргументов в пользу конспирологической версии происходящего подбрасывают американцы, действуя по принципу дыма без огня не бывает. Так, новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не хотят дальнейшей эскалации напряженности в районе Персидского залива и готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.

По его словам, «наш сигнал им (Ирану — С.Т.) очень ясный, без каких-либо предварительных условий в любое время, в любом месте мы хотим с ними встретиться и поговорить о том, как мы можем вернуться к переговорам». В свою очередь, как сообщает Bloomberg, государственный секретарь США Майк Помпео на вопрос о том, готов ли он поехать в Иран в случае, если его присутствие будет необходимо, ответил так: «Конечно, если это потребуется, я с радостью поеду туда». Интрига тут в том, что американцы, заявляя о готовности вступить в диалог с Ираном «без предварительных условий», не уточняют, отказались ли они от выдвигаемых прежде требований по изменению политики Тегерана в регионе, от программы баллистических ракет и т.д.

Любопытно и то, что США спокойно отнеслись к запуску Ираном ракеты средней дальности «Шахаб-3», заявив, что этот пуск «не угрожал безопасности американских кораблей или военных баз, расположенных на Ближнем Востоке, а также кораблям союзников США». Ранее Вашингтон категорически выступал против этого, а Помпео требовал, чтобы Тегеран прекратил все ракетные запуски и испытания и ликвидировал все соответствующее вооружение, хотя ядерное соглашение 2015 года не запрещает Ирану проводить ракетные запуски. Одним словом, на ирано-американском треке происходят определенные события, многие из которых в большинстве случаев описываются только на уровне СМИ.

Так, иранское радио Фарда со ссылкой на внутренние источники сообщило, что президент Ирана Хасан Рухани направил послание президенту Франции Эммануэлю Макрону с альтернативой предложенному плану «заморозка в обмен на заморозку» для решения проблемы напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. Якобы Иран больше не требует от Вашингтона возвращения в СВПД, но ожидает пересмотра санкций в отношении экспорта иранской нефти и международных банковских операций. Фарда цитирует Рухани, который выступил с предупреждением, что «если европейские страны перестанут принимать неправильные решения, как это было с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтаре, то увидят соответствующий ответ со стороны Тегерана».

Президент отметил, что Иран готов к «честному и законному» диалогу, но он «не сядет за стол переговоров, если это будет заведомо означать поражение». Это, конечно, отголоски несостоявшегося иранского сценария развести европейцев и американцев в отношении соблюдения условий ядерного соглашения. На наш взгляд, вряд ли США в случае вступления в прямой диалог с Ираном будут вести игру на его «поражение. Как пишет в этой связи турецкое издание Yeni Akit, Вашингтон на фоне осложнений отношений с Турцией может в чем-то подыграть Ирану, чтобы внести некоторое напряжение в треугольнике Москва — Тегеран — Анкара.

Возможно, правы те эксперты, которые заявляют, что «между Вашингтоном и Тегераном уже существует предварительная повестка диалога, а сейчас в неофициальном порядке, но с использованием приемов информационной войны идет ее согласование». Если это так, то скоро все прояснится, в том числе и то, какую роль в этой интриге отводится Европе, которую Лавров призвал «спасать ядерное соглашение».