Нью-Йорк, США, , 04:25 — REGNUM

Обращение в поддержку Китая написали в ООН послы 50 стран, сообщило постпредство Китая при штаб-квартире ООН в Женеве.

Уйгуры (сс) Gusjer

Поддержка касается позиция Пекина по правам человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В письме среди прочего послы оценили действия Пекина по Синьцзяну как «эффективный контртерроризм».

Напомним, Синьцзян-Уйгурский автономный район населён уйгурами, которые по большей части являются мусульманами, отличаются своеобразной культурой. Синьцзян — территория, потенциально опасная с точки зрения сепаратизма, поэтому в регионе власти поддерживают определённый порядок.

Геополитические противники Китая используют наличие потенциально политически нестабильной территории. Так, Пекин обвинили в том, что нарушаются права уйгуров. Комментируя эти обвинения, китайский постпред при ООН Чэнь Сюй назвал их «безосновательными» и «безответственными».

Читайте ранее в этом сюжете: «Нас измарали грязью»: Китай опроверг обвинения в нарушении прав уйгуров