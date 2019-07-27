Вашингтон, , 03:37 — REGNUM

Тему противостояния США и Ирана обсудил американский президент Дональд Трамп с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по телефону, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Бывшее посольство США в Тегеране. Аллегория американской агрессии против Ирана (cc) Kamyar Adl

Иранская тема обсуждалась в контексте «сохраняющейся угрозы со стороны Ирана в отношении коммерческого судоходства в Ормузском проливе».

Также главы государств обсудили введённый Францией цифровой налог на продукцию американских компаний. Обсуждался и предстоящий в конце августа в Биаррице (Франция) саммит G7.

Напомним, Париж ввёл налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги, который затрагивает прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 г.

Под действие закона подпадут все компании из сферы интернет-рекламы, продаж через интернет, работы с агрегаторами информации с оборотом выше €750 млн в мире и €25 млн — во Франции. В итоге к началу нового года налогообложение it-сферы прибавит в бюджет €650 млн.

Реагируя на это, Трамп назвал Макрона глупым и пригрозил ввести пошлины на французское вино.

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