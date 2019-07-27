Вашингтон, , 03:20 — REGNUM

Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в решении суда.

Стена Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что из девяти судей, рассматривавших иск, пятеро поддержали решение Белого дома использовать деньги Пентагона на строительство пограничной стены. Отмечается, что поддержавшие Трампа судьи придерживаются консервативных взглядов.

Таким образом Верховному суду США удалось заблокировать решения федерального суда штата Калифорния, вынесенные в мае и июне. Эти решения запрещали Белому дому направлять финансы министерства обороны США на строительство стены без одобрения Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) запретил выделение денег из бюджета Пентагона на возведение стены на американо-мексиканской границе. Тогда суд отклонил ходатайство Белого дома, оспаривавшего решения прежних инстанций, вынесенных в мае и июне 2019 года.

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