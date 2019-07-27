Каракас, , 02:58 — REGNUM

Благодарность российским, китайским, индийским и турецким специалистам за помощь в развитии экономики выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед согражданами.

«Я благодарю российских экспертов, которые постоянно поддерживают с нами диалог и консультируют «, — в частности сказал Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, экономике страны удалось благодаря помощи вышеперечисленных государств начать менять модель, чтобы не так зависеть от цен на нефть. В частности, развивается сельскохозяйственный сектор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, добыча нефти в Венесуэле за год снизилась почти в два раза.

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