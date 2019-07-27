Вашингтон, , 02:23 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал к реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) из-за несоответствия статуса некоторых стран для организации. Об этом говорится в официальном документе, опубликованным пресс-службой Белого дома.

«ВТО срочно нуждается в реформе, без которых ВТО не сможет отвечать на нужды работников или бизнеса, а также на испытания, созданные современной глобальной экономикой… Потребность в реформе международных экономических институтов это не только вызов для США, но для всех стран глобального рынка», — говорится в документе.

Трамп также выразил недовольство пренебрежением правилами ВТО и отметил, что организация должна подобные прецеденты рассматривать особо тщательно. Он добавил, что несправедливо, когда самые богатые экономики имеют статус развивающихся стран. По мнению Трампа, это наносит ущерб не только другим развитым странам, но и тем экономикам, которые требуют особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Китай официально передал руководству Всемирной торговой организации свои предложения по реформированию ВТО. Предложения Пекина были продиктованы значительными изменениями, произошедшими в мировой экономике.

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