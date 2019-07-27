Вашингтон, , 02:20 — REGNUM

Санкции против тех, кто способствует дестабилизации обстановки в Мали и подрывает демократический процесс в этой стране, теперь сможет вводить американский минфин, сообщило ведомство.

Соответствующий указ подписал американский президента Дональд Трамп. Такую заботу о Мали Трамп объяснил тем, что в этой стране становится всё хуже с безопасностью.

Поэтому минфин США получил от Трампа полномочия вводить санкции в отношении каждого, кто будет способствовать дестабилизации в Мали. Санкции вводятся при согласии Госдепа.

Теперь активы тех, кто подпадает под вышеуказанную категорию, могут быть изъяты или заморожены. Если человек будет признан виновным, одним из ограничений для него станет запрет на въезд в Штаты.

22 марта в Мали совершился силами военных государственный переворот. В стране действует режим чрезвычайного положения.

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