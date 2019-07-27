Тирасполь, , 02:12 — REGNUM

Власти Молдавии через подконтрольные им СМИ сообщили о подготовке персональных санкций в отношении должностных лиц Приднестровья в ответ на присутствие в Зоне безопасности пограничных структур ПМР. Как заявил ИА «Новости Приднестровья» сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков, «ещё ни разу санкции и ограничения не приносили положительного результата».

Молдавия и Приднестровье

«Все противоречия сторон, касающиеся пунктов пропуска, взаимоотношений должностных лиц, должны разрешаться на площадке переговорного процесса. Ставить такие вопросы перед ОКК не совсем правильно. Если кому-то сегодня это нужно, через 27 лет мира, значит кто-то решил вернуться на путь обострения» — сказал Беляков.

Приднестровье, по его словам, к этом не стремится, а «проводило и проводит политику добрососедства».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Молдавия угрожала перекрытием трассы Кишинев — Тирасполь и движения через пункт пропуска «Бендеры» в ответ на изменение приднестровцами инфраструктуры в пункте пропуска «Бендеры».

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