Рамалла , 27 июля 2019, 02:02 — REGNUM
В секторе Газа раненый при столкновении с израильской полицией палестинец скончался, сообщает агентство Wafa.
Напомним, в секторе Газа израильской полицией был подавлен «Великий марш возвращения». Был применён слезоточивый газ. При этом пострадали 56 палестинцев.
Протесты палестинцев вызваны политикой Израиля, который перенёс столицу в Иерусалим, являющийся спорной территорией.
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