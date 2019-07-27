Кишинёв, , 01:54 — REGNUM

Парламент Молдавии объявил имена кандидатов в судьи Конституционного суда, отобранных специальной комиссией по итогам конкурса. Как передает ИА REGNUM, речь идет о замминистра юстиции Николае Ешану и экс-министре юстиции Владимире Гросу.

Теперь парламент Молдавии проведет голосование по их кандидатурам, однако имеет право и отклонить их. Выдвижение на должность судей КС бывших чиновников, работавших при олигархическом режиме Владимира Плахотнюка, уже вызвало острую критику в гражданском обществе Молдавии.