Кишинёв, , 01:49 — REGNUM

Парламент Молдавии принял 26 июля отставку пяти депутатов. Как передает ИА REGNUM, речь идет об ушедших в правительство премьер-министре Майе Санду, министрах Андрее Нэстасе и Лилиане Николаеску-Онофрей, а также двух депутатах, сложивших мандаты по собственному желанию — Отилии Дрэгуцану и Виореле Мельнике (избранный по «приднестровскому» округу).

Их мандаты были объявлены вакантными. При этом в случае с Санду, Нэстасе и Мельником, избранными по одномандатным округам, есть необходимость проведения довыборов по этим округам. Когда они пройдут, — пока неизвестно. Вместо Николаеску-Онофрей мандат получит следующий кандидат по списку ACUM, а Дрэгуцану уступит место следующему по списку Демпартии.

На расклад сил в парламенте Молдавии это существенно не повлияет.