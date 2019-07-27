Вашингтон, , 01:27 — REGNUM

Соединенные Штаты не ожидают существенного прорыва на 12-х торговых переговорах с Китаем в Шанхае, заявил глава Национального экономического совета администрации президента США Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала CNBC.

«Я бы не стал ждать какой-либо великой сделки… Я считаю, что переговоры вернут все в исходное положение», — заявил он.

Кадлоу выразил надежду, что переговоры вернутся к тому положению, которое было перед приостановкой торговых консультаций в мае 2019 года. По его словам, на тот момент переговоры шли довольно успешно.

Отметим, что 30 июля в Шанхае пройдет очередной раунд переговоров по торговле между представителями Соединенных Штатов и Китая. Со стороны США делегацию возглавят торговый представитель страны Роберт Лайтхайзер и глава американского минфина Стивен Мнучин. Во главе китайской делегации будет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.